La compleja enfermedad que regresó a la vida de Ingrid Parra: “Nada es perfecto en la vida...”

View this post on Instagram

Nada es perfecto en la vida… por lo general mostramos sólo las cosas lindas o buenas por aquí… bueno… aquí va la historia… hace años atrás me diagnosticaron hipertiroidismo, no presté mucha atención hasta que me dijeron (un doc) que era grave… me trate durante tres años, fui metódica y muy matea… con los cambios de ánimo (heavy) tan fuertes que ni yo me soportaba… adelgacé aún más… se presentaron alergias en todo mi cuerpo… pero seguí… hasta que mi endocrinologa me dio “El alta” feliz! Durante un año sin tomar nada… hoy vuelve todo… alergias, ojos, etc. pero estoy tranquila y acompañada… vamos con todo! Y aguántame el animo @csaleszlatar ❤️ #teamo ❤️ (el beso es solo para ti @csaleszlatar)