“¡Quédese callado!”: Patricia Maldonado se fue en picada en contra de Chris Carpentier

A nadie dejó indiferente las declaraciones del chef internacional Chris Carpentier quien, en la Revista Sábado de El Mercurio, aseguró que él no puede vivir con tres millones de pesos al mes, lo que generó una ola de comentarios negativos hacia el conductor de Masterchef.

Patricia Maldonado no perdonó estos comentarios y se fue en picada contra Carpentier, e incluso, lo mandó a callar, ya que millones de personas viven con un sueldo sumamente inferior a lo que él aludió.

“A esto no me puedo quedar callada,el señor Chris Carpentier, dijo que no podía vivir con tres millones de pesos. Hay gente que no puede vivir, pero creo que no puede hacer ese comentario, porque viven con un suelo base, pagan luz, agua, compran un balón de gas y les da para comer”, comenzó diciendo en el programa Sin Límite de Radio Agricultura.

Pero eso no quedó ahí, ya que Patricia Maldonado arremetió contra el cocinero. “Él dijo ‘con esa plata tengo que poner a mis hijos en un colegio común y corriente’. ¿Cuanta gente tiene que poner a sus hijos en un colegio así?, no toda la gente tiene el poder adquisitivo para poner a sus niños en un colegio caro”, agregó molesta.

“Cuando tú dices que no puedes vivir con tres millones le estás pegando una bofeteada a todo el mundo. ¡Quédese callado no más! Si no le alcanza la plata ya verá cómo se las arregla”, sentenció.