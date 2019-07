Chantal Gayoso detalló el "traumático" asalto que vivió arriba de un Uber: "Quedé tiritando"

El pasado lunes, en un nuevo capítulo de “El Gran Rojo”, Chantal Gayoso relató una compleja y lamentable experiencia que vivió el pasado fin de semana.

La bailarina narró que se dirigía al terminal de buses ubicado en la comuna de Estación Central. Fue mientras se encontraba en el vehículo camino al terminal cuando sufrió de un robo.

La actual reina del Festival de Viña del Mar relató que el auto se detuvo en un semáforo en rojo y, debido a que la ventana de copiloto se encontraba ligeramente abierta, un delincuente aprovechó la oportunidad y le arrebató el celular de sus manos.

“Fue trágico porque yo quedé tiritando, no sabía qué hacer. Es la segunda vez que me pasa en el terminal, pero la primera no me di cuenta, menos mal“, relató.

Luego agregó que este evento fue “traumático. La gente está muy mala y uno tiene que estar con mucha precaución. Yo no andaba con el celular en la mano en la calle nunca, pero en el auto sí me relajaba un poco más, entonces ahora es como ‘no puedo estar en el auto relajada’, tengo que sí o sí guardar el teléfono y estar mucho más atenta”.

La opción de recuperar su dispositivo no fue posible, pues a los pocos segundos del robo la joven se dio cuenta que le habían cambiado las claves, como las de su correo y cuenta de iCloud, como desactivar el GPS. “Ellos hacen su pega, saben cómo hacerlo y rápidamente. Yo ya lo di por perdido”.