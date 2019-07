Tonka desmiente historia relatada por su exsuegro y dijo que vienen de un "mundo paralelo”

En el programa “Me Late” de TV+ emitieron un reportaje de cómo terminó la relación de Tonka Tomicic con su primer amor. Fue su exsuegro, Luis Duvauchelle, quien reveló detalles de esta relación de casi 15 años.

“Flaca, te quiero con el alma, fuiste parte de la familia y cuando quieras vuelve“, invitó Davauchelle a la animadora.

No obstante, diario La Cuarta conversó con Tonka Tomicic para hablar sobre este tema, y la animadora de “Bienvenidos” fue tajante. “No sé a qué se refiere, ya que la historia que me cuentas (no la he visto) es falsa“.

Otro punto que quiso aclarar fue el de vivir en la casa de Luis a temprana edad. “Afirmar que yo me fui a vivir a otra casa a los 14 años y no reparar en este punto y no decir nada al respecto, sería una falta de respeto a mi mamá, a mi papá y a mi nona, a toda mi familia”.

Sobre las intenciones para hacer este reportaje, Tonka aseguró que las desconoce. “Lo poco que he visto de esas declaraciones, tal vez corresponden a un mundo paralelo, pero no a la realidad“.

El citado medio conversó con cercanos de la animadora, quienes también desmintieron que Tomicic viviera a temprana edad con la familia de su entonces pareja.

“Desde los 14 y hasta más allá de los 20 ella vivió en su casa en La Florida con su familia (…) Tonka a los 25 vivió con Ives (su pareja del entonces) en la casa que tenían ambos“.

Por otra parte Luis Sandoval, periodista que realizó el reportaje, encontró obvio que Tonka Tomicic negara la información.

“Es la verdad de don Luis y la de ella. Ojalá puedan reencontrarse y conversar. Ese es el objetivo. Él necesita cerrar un ciclo“, declaró.