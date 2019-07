“Van todos a llorar”: La crítica que hizo Raquel Argandoña a Podemos Hablar de Chilevisión

Uno de los programas que ha generado revuelo hace un par de meses, es Podemos Hablar de Chilevisión, el que se ha caracterizado por revelar partes nunca antes vistas de los famosos chilenos.

En ese sentido, Raquel Argandoña, le llamó profundamente la atención que la gran mayoría de los invitados al programa de conversación, se quiebran y no cumple con el perfil de entretener las noches de viernes.

“Yo no sé qué pasa en ese programa, a mí me encanta Julian (Elfenbein), creo que en Pasapalabras lo hace increíble, pero en el otro todos van a llorar, todos lloran, es como triste”, comenzó diciendo la ex panelista del matinal Bienvenidos en el programa Sin Límite de Radio Agricultura.

“Uno quiere ver un programa en entretenido en la noche, pero tanta desgracia que le pasa a la gente. Está bien, todos tenemos problemas, pero no pueden andar llorando cada vez que lloran”, agregó.

Pero no quedó ahí, ya que Raquel reflexionó y cerró el tema diciendo que “creo que ese programa se especializa en tocarte temas profundos”.