Escultor del Museo de Cera teme por consecuencias que generará la exposición de figuras de Allende y Pinochet

El pasado martes se inauguró el Museo de Cera en la Comuna de Las Condes, donde los personajes más emblemáticos de Chile están presentes en el recinto que está ubicado en el “Pueblito de Los Dominicos”.

Una de las personas que habló de este lugar, que es el primero en Sudamérica, fue el autor detrás de las obras del fallecido Felipe Camiroaga, el Presidente Sebastián Piñera o Gabriela Mistral, el escultor Rómelu Aramburu, quien se mostró feliz por mostrar sus obras, pero también teme por exponer las figuras de Augusto Pinochet y Salvador Allende.

En conversación con El Rompecabezas de Radio Agricultura, el artista aseguró que “estoy más tranquilo, feliz. Toda esta exposición mediática es algo nuevo para mí. A pesar de eso me saqué el estrés que tenía, lo único que quería era que se inaugurara”.

Respecto a la polémica que se generó, luego que no apareciera la escultura del humortista Stefan Kramer, Aramburu, se defendió. “Yo la hice y lo terminé, pero cuando fue la inauguración no tengo idea de lo que pasó con su figura. Respecto la decisión de los organizadores y no tengo nada contra ellos, pero estoy esperando reunirme con ellos para saber qué pasó”.

Pero eso no es todo, ya que el mismo escultor reveló que tiene las figuras de cera de los exgobernantes, Salvador Allende y Augusto Pinochet, pero que teme colocarlas por el revuelo que puede causar.

“Las tengo listas esas figuras, no al ciento por ciento. Son personajes tan delicados que ni siquiera me atrevería a terminarlos. Tengo que estar preparado para eso, no sé a qué me voy a exponer si coloco a personas que han sido tan sensibles en la historia de Chile”, sentenció Rómelu Aramburu en El Rompecabezas de Radio Agricultura.