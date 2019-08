Equipo de Bienvenidos fue sorprendido con el despido de una de sus principales integrantes

El ambiente en el equipo del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 no debe ser de los mejores. El reciente despido de una de sus fundadoras, Jacqueline Cepeda, estremeció a todos los integrantes del espacio matinal del canal.

Según la información consignada por LUN, la salida de la productora ejecutiva no fue avisada por los ejecutivos de la señal de Luksic y la decisión radicaría principalmente por los números que ha obtenido “Bienvenidos”.

“Cada vez que se va un compañero todo es muy intenso. Este proceso lo estamos viviendo paulatinamente”, dijo Sergio Lagos al rotativo.

Otro de los que también tomó por sorpresa esta decisión, fue la voz en off del matinal, Matías Vega, quien aseguró que “he estado en el cumpleaños de una sobrina… Me estoy desayunando. Qué heavy. Es lamentable. La Jacquie es la persona que confió en mí y me llevó al matinal”.