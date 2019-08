Finalista de Resistiré: “El desgaste psicológico y físico fue muy grande”

Este jueves termina el reality show de Mega y MTV, Resistiré, donde una de las finalistas de este espacio es la argentina Teresa Kuster, quien, a punta de polémicas, triángulos amorosos y de pasar las constantes pruebas está adportas de conseguir el millonario premio del encierro.

En se sentido, la trasandina conversó con Página 7 y revivió todo el desgaste que tuvo en los cuatro meses del programa y, también aclaró los líos amorosos que tuvo.

“Ahora estoy mucho mejor, ya que ha pasado un tiempo, el desgaste psicológico y emocional fue muy grande. Yo no me imaginaba que era tan fuerte. Sobre todo, en las condiciones que nosotros nos encontramos, la higiene, la limpieza, el frío y la mugre. Lo principal de todo, el hambre, que saca lo peor de uno”, comenzó diciendo.

Respecto a su relación con Fede y posterior ingreso de su pareja, Kuster expresó que “lo más difícil para mí, porque yo estaba muy desgastada emocionalmente, fue cuando entró Gabriel. Fue un cachetazo de realidad, me hizo caer en cuenta de cómo estaba actuando, que estaba haciendo sufrir a quien más amo. Si bien Fede sabía todo desde el principio, que yo estaba en una relación, fue una situación horrible para todos por mi comportamiento”, dijo.

“Enfrenté todo con la mayor entereza que pude, pero no estaba en todos mis cabales para reaccionar de manera más clara. Igual ahora creo que lo hice de la mejor manera”, agregó.

Respecto a las críticas, la blonda se sinceró. “Al principio me dolió y después lo dejé pasar. Lo liberé y me di cuenta que no me puedo hacer cargo de los demás. La gente no entiende que esto es un show y que las cosas hay que hacerlas porque tenemos un contrato firmado”.