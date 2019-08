Jordi Castell se emociona hasta las lágrimas al recordar a su abuelo

El periodista y fotógrafo, Jordi Castell, vivió un emotivo momento en el programa Tu vida, Tu historia de Chilevisión, donde el comentarista se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su abuelo, quien falleció a los 93 años.

“Se murió mi abuelo y me derrumbé, me fui a la cresta. Principalmente porque se estaba desmoronando una figura de afecto que yo tenía”, expresó.

“No sé si hubo una necesidad mía de inventarme un papá o una espontaneidad de él. Pero él hizo de papá siempre. Cuando comenzó a envejecer yo empecé a prepararme para su partida. De hecho, me despedí de muchas formas durante mucho tiempo”, reconoció Jordi Castell.

Otra de las cosas que habló el opinólogo fue sobre cómo su abuelo, a pesar que era machista y conservador, siempre lo apoyó y nunca tuvo problemas sobre su orientación sexual. “Nunca me preguntó y cuestionó nada”.

Esta confesión, provocó que los usuarios en redes sociales comentaran la entrevista y apoyaran a Jordi Castell, quien se casará en noviembre con Juan Pablo, pero no estará su abuelo.

Me encanta Jordi y su sinceridad, que buen programa y en el recuerdo de su abuelo, me pasa algo parecido y es parte de la vida recordarlo con alegría o llanto a toda persona que ya no está con nosotros y fue alguien significante para la vida de uno. #TuVidaTuHistoriaCHV un abrazo

— karen rojas (@princess_kpars) July 24, 2019