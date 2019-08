"No todo es glamour": Nataly Chilet protagonizó divertido chascarro durante sus vacaciones en Europa

View this post on Instagram

No todo es glamour 🤣 👙 . . . Not everything is glamorous 🤣👙 . . . #france #igersfrance #paris #france_focus_on #france_vacations #super_france #hello_france #france4dreams #france_photolovers #frances #francia #travel #travelphotography #travelgram #instatravel #travelling #travelblogger #traveling #traveler #traveller #photography #fashion #fashionblogger #fashionista #style #fashionstyle #ootd #fashionable #fashiongram