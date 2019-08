Giovanni de "MasterChef" arremete contra Chris Carpentier: "‘No llegué a la final por ser pobre"

La entrevista que dio Chris Carpentier a Revista Sábado continúa dando que hablar tras sus poco afortunadas declaraciones.

En esta oportunidad fue uno de los finalistas de “MasterChef 4”, Giovanni Cárdenas, quien alzó la voz luego de que Carpentier hablara sobre clases sociales en el programa de Canal 13.

“Antiguamente, Chile era un país clasista de arriba para abajo. Hoy día hay un clasismo que viene de abajo para arriba. Hay que cagar al rico, al que tiene más. En “MasterChef” todo el mundo criticó a la rubia de ojos azules (Bárbara Lackington) y, por otra parte, está el otro tipo, que es sacrificado, que vende pizzas en Estación central (Giovanni Cárdenas), ‘ese tiene que ganar porque es pobre”, aludió Chris Carpentier.

Luego agregó: “A los pobres entonces hay que darles todo, aunque no tengan la capacidad. Y a los acomodados no hay que darles nada, porque no se lo merecen”.

Estas palabras causaron escozor en las redes sociales, pero fue el mismo Giovanni Cárdenas quien respondió a través de diario La Cuarta. “Él sabe perfectamente que yo tenía las capacidades para ganar“, partió replicando.

“Si yo llegué a la final fue por mis capacidades, no por ser pobre (…) El rechazo que había era por actitud y por cómo se mostraban en cámara, la clase social no define el cariño de la gente”, explicó.