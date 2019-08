La profunda reflexión de Rodrigo Sepúlveda sobre las duras críticas del Museo de Cera

“¿Saben qué? Me han llegado muchos mensajes criticando el Museo de Cera. Ustedes me van a decir de qué estoy hablando si no soy especialista”. De esta forma comenzó el registro publicado por el periodista deportivo Rodrigo Sepúlveda mediante su cuenta de Instagram, debido a las diversas críticas que le han llegado de parte de las personas que han visitado el Museo de Cera de Las Condes.

“No, no soy especialista en escultura, ni en moda, ni en este tipo de estructuras. Pero sí quería compartirles una sensación de mucha pena, porque acá en Chile aquí se critica todo y con tanta virulencia y con tanta rabia”, continuó.

“Se trata de hacer un Museo de Cera mostrando algunos grandes personajes de nuestra televisión del deporte, de la política, de nuestra historia, con una muy buena intención, con un trabajo detrás con escultores que han hecho un trabajo minucioso durante mucho tiempo, esforzado, tomando medidas, buscando ropas originales de gente que ha marcado la historia de nuestro país en distintos ámbitos”, prosiguió comentando.

“Y lo que más recibo y lo que más leo es críticas porque no se parecen, porque son horribles porque son el doble de”, manifestó Sepúlveda.

A esto agregó que “¿por qué nosotros aquí en Chile nosotros siempre buscamos la parte negativa?, ¿por qué siempre estamos enfocándonos en la gran crítica, en ir con dureza respecto a este museo es una burla y que son todos los personajes casi como una caricatura?”

Finalmente narró: “Yo creo que tenemos que mirar la otra parte también, el esfuerzo, la intención, el sacrificio”.

Revisa la publicación acá: