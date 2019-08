María José López se muda a los Emiratos Árabes y se despidió de Chile con emotivo mensaje

María José López llevaba un año viviendo en Chile, no obstante, debido al fichaje de “Mago” Jiménez en el club Al Ittihad, la familia completa deberá emprender un viaje hasta los Emiratos Árabes.

Bajo este contexto Coté López, a través de Instagram, compartió un emotivo mensaje de despedida.

“Y llegó la hora de decir adiós… siento que el nudo en la garganta no detonará jamás…viví 13 años afuera y me sentía sola, pero bastó menos de un año acá…estar con todos mis seres queridos para acostumbrarme a ellos, a la compañía y a su cariño”, partió redactando López.

Luego agregó: “Siento que se me parte el alma… pero voy donde el amor de mi vida. Gracias por todo, gracias por tanto! A mi familia, amigos y a mis seguidores me voy feliz y feliz también que pude conocer a muchos de Uds en los eventos. Me voy con el corazón llenito de amor y muy agradecida”.

Aquí puedes ver la publicación: