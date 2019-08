María José Quintanilla le dedicó emotivo mensaje a su fallecido padre

View this post on Instagram

Hoy mi corazón celebra, con nostalgia y con felicidad, cómo ven en la foto, así éramos, locos siempre locos. Feliz cumpleaños viejo lindo, loco lindo! Gracias por enseñarme a soñar, y a recordarme siempre que no importa donde uno venga, si alguien te quiere, será así! Y loca seguiré ! Te amo papá