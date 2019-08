Padre de Tiago Correa está grave tras sufrir accidente automovilístico

El actor Tiago Correa reveló a través de Instagram que su padre y su hermana sufrieron un accidente automovilístico.

Pero no solo eso, sino que además fueron chocados por un conductor que se encontraba en estado de ebriedad, acorde al reporte de bomberos, carabineros y el testimonio de testigos.

“NO ENTIENDO: El domingo chocaron a mi hermana y padre. El que lo choco en estado de ebriedad (tanto @bomberoschileoficial como @carabchile y testigos dijeron al llegar al choque que él y su copiloto estaban pasado a alcohol), lo hizo adelantando por sentido contrario donde no se podía hacer (ve la foto)”, comenzó diciendo.

“Este choque tiene a mi padre con con fracturas en la clavícula, costilla, esternón partido y líquido en los pulmones en la clínica @clinicabupasantiago. AQUÍ LO RARO: – En la alcoholemia del parte de @carabchile dice “no se le hizo por estado grave”, esto está completamente fuera de procedimiento”, se quejó.

“Pregunto: no se lo hicieron, o lo hicieron y se les perdió?. – la @clinicabupasantiagolleva desde el Domingo diciéndonos a diario que no pueden operar a mi padre porque les cuesta coordinar los equipos y ahora que pactaron la cirugía para mañana quieren que firmemos una carta que seguimos atendiéndonos por la ley de urgencia, dicien que lograron estabilizarlo por lo que tenemos que trasladarlo. Estabilizarlo sería operarlo y que Lugo de eso esté fuera de peligro. @clinicabupasantiago lo lograron estabilizar o no lo quieren operar?. PREGUNTO”, se quejó.