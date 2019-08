Pamela Leiva desclasificará duro episodio de infidelidad de su marido en "Podemos Hablar"

Este viernes en el programa “Podemos Hablar” contará con la presencia de Nicolás Monckeberg, Eliana Albasetti, Felipe Ríos, Rafael Olarra, Ignacia Allamand y Pamela Leiva.

Esta última compartirá una experiencia que está ligada a una infidelidad de su marido.

Fue así como la actriz detalló que descubrió a su esposo siendo infiel con una amiga de él, motivo por el cual terminó su relación.

“Por favor si tú vas a estar en pareja o estás con alguien ahora, por favor cuida que yo no me entere. Yo no estoy queriendo desarmar este matrimonio”, fue lo que le dijo Pamela Leiva antes de que él se fuera de casa.