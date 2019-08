Millaray Viera canta junto a su expareja Álvaro López y desata aplausos en sus fanáticos

View this post on Instagram

El López vio nuestros videos con el @gonzalo_yanez y me dijo "yo también quiero improvisar contigo po"😎 Asi que aqui, casual, canturreando con el gran vocalista de Los Bunkers. Este fue el primer intento, así que no digan que chamullamos o desafinamos, ok? 😂 Les adelanto que el siguiente dueto es con Paul McCartney, espérenlo. @alvaro_lopezp #TeamJuli