Pamela Leiva relata cómo se enteró de la infidelidad de su exmarido: “Ella sale en una cama, y al lado muestra la ropa de mi exmarido”

Durante la jornada del viernes se emitió un nuevo programa de “Podemos Hablar” de Chilevisión, conducido por Julián Elfenbein, espacio en el que diversas figuras, tales como Nicolás Monckeberg, Eliana Albasetti, Felipe Ríos, Rafael Olarra, Ignacia Allamand y Pamela Leiva, detallaron algunas vivencias personales.

En este contexto, la exchica reality Pamela Leiva se refirió al duro episodio de infidelidad que sufrió por parte de su exesposo, de quien se separó hace más de un año.

La ex participante de 1810 declaró que “la persona con la cual me fueron infiel, es una persona que compartía en mi casa. Era amiga de él”, comenzó explicando.

Luego expresó que comenzó a sospechar de esta infidelidad debido a algunos detalles de los que se percató en redes sociales.

“Ella me escribe, me dice: ‘Siento mucho por lo que estás pasando Pamela’. Yo le respondí: ‘Muchas gracias por tu apoyo, te pasaste"”, siguió narrando.

En este sentido, Leiva manifestó que fue debido a una “historia” de Instagram de la mujer que se dio cuenta de la infidelidad de su exesposo: “Ella sale en una cama, y al lado muestra la ropa de mi exmarido”, manifestó.

“Cuando él se fue de la casa, yo le dije Carlos, por favor, si tú vas a estar en pareja o estás con alguien ahora, por favor cuida que yo no me entere. Yo no estoy queriendo desarmar este matrimonio”, comentó.

Además expresó que ella le pidió solamente respeto por los años de relación que llevaban. “Yo le rogaba, por favor, hagamos las cosas bien. No nos olvidemos que lo que nos unió, fue el amor”, concluyó.