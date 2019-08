"Alguna vez me dijo "vamos a mi casa a ver una película"": Marcelo Comparini contó cómo lo sedujo popular animadora de TV

Marcelo Comparini fue uno de los invitados al capítulo emitido este sábado de “La Divina Comida”, donde fue consultado por su dificultad de relacionarse con las mujeres y abordó cómo fue que mantuvo una relación con Katherine Salosny.

“Yo tenía miedo interno a enamorarme y después sufrir por eso”, dijo en un principio. “Entonces lo que hacía y esto fue mi mecanismo, me gustaba la más bonita como la Cecilia (Amenábar), la transformaba en una especie de mujer ideal y nunca pasó nada y vivía feliz”, dijo.

“Pasé entre los 18 y los 26 años haciéndole el quite a las que sí habría resultado y obsesionándome con las que sí podría resultar”, confesó.

Ante esto, fue consultado por si también se obsesionó con Kathy Salosny. “No me obsesioné”, dijo, para luego dar más detalles.

“La Kathy Salosny era una mujer admirada por todo Chile, incluyéndome a mí. Cuando empecé a trabajar en canal 11, ella ya hacía el Extra Jóvenes y era esta mujer increíble. Alguna vez me dijo ‘vamos a mi casa a ver una película’. Vimos una película completa. Al otro día me volvió a decir ‘¿y si vemos otra película?’ y a la tercera ella tomó la iniciativa y me dio un beso. Duró un mes, dos meses, este romance”, contó.