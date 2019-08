Cristián Riquelme cuenta cuáles serán sus próximos proyectos en la televisión

El reconocido actor Cristián Riquelme ha logrado consagrarse tras su paso por diversas teleseries chilenas y programas de televisión, incluido “Yo soy”, en el que fue jurado.

Tras esto el actor comentó cuáles serán sus proyectos a futuro en conversación con La Cuarta: “El 31 julio vence contrato en CHV… Me están pololeando para hacer una teleserie, un programa de viaje… También existe la opción de hacer una segunda temporada de Yo Soy”, narró.

A esto agregó que “llegar a Yo Soy fue una sorpresa, lo paso bien, me río harto. La gente piensa que yo salgo del programa y me pongo serio, y no es así. Este país está muy propenso a ser algo que no es, cuando más chilenos somos es cuando tenemos que ayudar y viene el 18 de septiembre”.