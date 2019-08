Eliana Albasetti se confiesa tras infidelidades de su pareja: "Me costó la primera vez, claro, yo estaba embarazada"

Durante una nueva emisión del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, la exchica Calle 7 Eliana Albasetti comentó diversos detalles de su vida privada, particularmente sobre cómo ha sido su relación con Federico Koch,

En este sentido, la rubia declaró que su pareja realizó varias infidelidades las cuales perdonó, y posteriormente tuvieron a su hija Emilia y se casaron.

La trasandina declaró que “para algunas personas infidelidad es cuando dos personas tienen algo y llegan como a algo físico, digamos. Para mí, una infidelidad es cuando ya hay como mensajes que no corresponden o cosas que no están bien digamos. Y la primera vez que yo tuve este problema estaba embarazada de seis meses”.

“Y nada. La verdad es que yo no soy de buscar, no soy de revisar celulares. No me gusta eso, no sé por qué, no acostumbro, lo tendría que hacer, pero no lo hago. Y quedó el computador abierto. Había una conversación como en Facebook, y ahí uno empieza a seguir leyendo, y me quería morir”, prosiguió.

Tras esto explicó que decidieron separarse la primera vez. “Claro, yo estaba embarazada, estaba hace dos años con esta persona. Y después hubo una especie de remontar, de hablar, de terapia. Después pasó algo que puede llegar a hacer un poco similar también, del maldito WhatsApp y eso”.

Posteriormente Albasetti explicó que volvió a suceder lo mismo, pero con otra persona. “Es difícil, es muy difícil, es complicadísimo”, dijo.

Finalmente explicó que “estoy muy bien. Ha sido muy complicado, ha sido muy difícil, pero yo soy una persona que cree ciegamente en el amor”. Además afirmó que confía 100 por ciento en Federico.