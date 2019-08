"¡Es horrible!": Patricia Maldonado y Raquel Argandoña se refirieron al polémico Museo de Cera

En una nueva edición de “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña repasaron la polémica que existe entorno a el Museo de Cera de Las Condes.

Bajo este contexto Argandoña partió comentando que si bien no ha ido, “dicen que son bien feos los monitos“.

Tras esto, Paty Maldonado arremetió con todo: “Para mí el único acierto de ese museo, fue Eduardo Frei. Es mucho mejor el mono que el caballero“.

Luego agregó que no eran muy bien parecidos: “¡Es horrible! El Chino Ríos no es el Chino Ríos“, agregó Maldonado.

Raquel Argandoña sumó que “dicen que el que más se parece es el Felipe Camiroaga“, aunque Paty Maldonado aseguró que tiene unos dientes espantosos.

Luego Maldonado agregó que le consultaron si ella estaba en el museo, a lo que respondió que no: “Mejor que no, pa’ esos monos, déjelo así no más“, para luego hablar de la dentadura de los personajes.

Finalmente Raquel consultó si se podían arreglar estas figuras, debido a las múltiples críticas que han recibido, donde le dijeron que ya los arreglaron, pero que debía ser “alguien que sepa”.

Aquí puedes escuchar el fragmento: