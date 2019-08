La razón de Patricia Maldonado para sumar a Catalina Pulido a su show

Este fin de semana Catalina Pulido reapareció en redes sociales tras su polémica detención que terminó con su despido de Chilevisión, nada menos que siendo parte del show de Patricia Maldonado y Raquel Argandoña “Las Viejas Juliás”.

“Lo importante es avanzar” dijo la actriz en Instagram. Su incorporación al show lo visó la propia conductora de Radio Agricultura, Patricia Maldonado, quien explicó sus razones al portal Página 7.

“A la Cata la conozco hace tiempo, trabajamos juntas en el Yo Soy de Mega y le tengo un gran aprecio”, comenzó diciendo a dicho medio. “Vi lo que le pasó y me dio mucha pena porque fue un día malo. La llamé inmediatamente y le dije que si bien yo no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido, sí le prestaba mi hombro, que si necesitaba algo contara conmigo y nos tomáramos un café. Y así fue”, agregó.

Posteriormente “me llamó y me dijo que estaba sin pega. Ahí yo pensé ‘tengo que aprovechar esta movida, como dueña del espectáculo nos podemos reír de esto’. Le sacamos partido y le damos la oportunidad que ella se merece”.

Así, el debut de Pulido resultó de lo más exitoso. “Fue un acierto. Me felicité yo misma porque todos se mataban de la risa”, manifestó Paty, agregando que “generalmente yo le voy sacando provecho a lo que va ocurriendo. Hemos sumado la funa que nos hicieron en San Antonio, el despido de la Raquel. Me dejan las cosas rebotando, cada vez que pasa algo me dan material”.

Respecto a la labor de Pulido en el espectáculo, Maldonado dice que “no puedo contar tanto, pero ella llega reclamando por su carnet y el bracito, por como se lo dejaron. De ahí en adelante yo la agarro pal leseo, la gente grita riéndose. La Cata es una súper buena actriz”.

De esta forma, Pulido se mantendría en el espectáculo durante toda la temporada, que dura hasta febrero. “Una cosa es que te mandes un condoro y otra es que seas buena actriz. En ese sentido lo que le pasó a la Cata es que se tuvo que ir de la tele porque tiene sus reglas y no se pudo quedar por lo que pasó, pero eso no significa que tú no la contrates para una obra. Acá no hay que confundir las cosas, nadie le puede quitar el trabajo a nadie. Yo no soy así y por eso la quise ayudar”, concluyó.