"Me voy un poco angustiado": El sentido mensaje de Pangal Andrade tras viajar a China

Adiós China, mañana otro destino. Hoy nos fuimos a caminar, no todos quisieron seguir el esterito, yo seguí caminando unos km más y miren lo q encontré, una hermosa cascada metida en esos valles q solo algunos pueden llegar …. China es un país de una cultura milenaria y paisajes hermosos, pero me voy un poco angustiado y decepcionado por la cantidad de basura en sus ríos y el poco o nada de respeto por la naturaleza, todo se tira al rio o al camino, no hay cultura de reciclaje o cuidado por el medio ambiente. Ya es tiempo q las grandes naciones se den cuenta de q el cambio lo tenemos que hacer todos, ya q la tierra se esta manifestando y hay cada ves más plástico en nuestro océanos. Seamos el ejemplo para todo el mundo, como un país q ama y cuida a su naturaleza .. Si podemos cambiar a Chile podremos cambiar el MUNDO . #recicla #china #conciencia #cambiemoselmundo