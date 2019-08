"China" Suárez confiesa que le prohibió a sus hijas ver teleserie que protagoniza

La actriz argentina María Eugenia Suárez ha protagonizado diversas producciones, y dentro de las más conocidas está “El hilo rojo”, película en la que actúa con su actual pareja, el actor Benjamín Vicuña.

Ambos tienen una hija llamada Magnolia, con quien publican historias y fotografías constantemente, desatando toda la ternura en redes sociales. Además, Suárez tiene otra hija llamada Rufina.

“China” Suárez como es conocida, habló sobre cómo cuida a sus hijas de los contenidos explícitos que se exponen en la televisión.

La protagonista de la teleserie “Argentina, tierra de amor y venganza”, no deja ver esta producción a sus hijas, debido a que “tienen escenas muy fuertes para niños”.

“En mi casa mis hijas son dueñas del control remoto. Ven dibujitos. No la novela. Lo tienen prohibido. Se los puse una sola vez y fue un error. Rufina me pedía verlo. Justo en ese capítulo, mi personaje saltaba de un puente. Mi hija me mira y, llorando, me dice ‘¿por qué saltaste mamá?’. Se quedó con una angustia terrible y nunca más lo vio. Se quedó como que no entendía…”, expresó la actriz, según consignó el portal argentino Todo Noticias.

Además agregó que “tenemos un grupo de WhatsApp con todos los integrantes del elenco. Me mandaban mensajes de audio para explicarle que la escena no era real”.

“Me acompañan al set, pero si hay escenas en el burdel, les pido que las lleven a otro lado”, concluyó.