Daniela Castro no se quedó callada ante reclamo de "Naná" de MasterChef: "Lo encuentro injusto"

La recordada “Naná” de “MasterChef” disparó sin filtro contra Daniela Castro, tras acusarla de “abandonarla” luego de que esta última le prometiera su amistad y que la visitaría constantemente.

Fue así como la “Abuelita” del programa de cocina señaló que Castro no le contestaba las llamadas ni tampoco la visitaba.

No obstante, Daniela Castro desmintió estos hechos, de acuerdo a Página 7. “No me gusta andar tirando mala onda, pero las cosas no son así. Nosotras hablamos harto tiempo post programa. De todos los que le prometieron que estaría yo fui la única que lo hizo una vez que se terminó “Masterchef””.

Luego Daniela desmintió tajantemente las palabras de “Naná”: “Qué lata que a mí que sí cumplí mi palabra se me pida aún más, cuando hay personas que jamás se preocuparon realmente de ella. Quienes me conocen saben que siempre estoy pendiente de llamarla, ahora que yo sea volada y mala para hablar por teléfono. Eso es otra cosa“.

Finalmente explicó que debido a su gran cantidad de trabajo, “con suerte veo a mi mamá (…) Estoy tranquila porque soy súper honesta, preocupada y atenta de corazón. Se hizo una promesa y yo la cumplí“, sentenció Castro.