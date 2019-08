"Naná" sobre Daniela Castro: "Me prometió que iba a estar conmigo, que no me iba a abandonar"

Eliana Hernández, más conocida como “Naná”, se hizo conocida por su paso en el programa de Canal 13 “MasterChef”. Allí se ganándose el cariño del público chileno debido a su ternura y delicadeza al expresarse.

Debido a esto es que Naná es invitada a diferentes programas de la televisión para contar acerca de su experiencia. Ayer fue el caso de “No culpes a la noche” de Televisión Nacional, espacio en el que habló de diferentes aspectos de su vida personal.

Además, Eliana habló sobre su relación con la ganadora de MasterChef Daniela Castro tras dejar el programa y de Leonora, también participante del espacio. “Eran compinches mías, prometieron venir a verme y no vinieron nunca más”, expresó.

A esto agregó que “a la Daniela no la he visto más. Solamente me invitó cuando lanzó su primer libro. De ahí me prometió que iba a estar conmigo, que no me iba a abandonar. Puras promesas de buena educación”.

Posteriormente manifestó cuáles eran sus deseos: “Me gustaría verla y recordarle todas las promesas que me hizo”.

Sobre las promesas explicó que en el programa “un día dijeron ‘¿qué pasaría si una de las tres ganaba el premio?’. Y dijo que si lo ganaba le gustaría compartirlo, nos tomamos la mano y todo”.

Promesa que finalmente Daniela nunca cumplió: “Yo le dije no Daniela, eso es tuyo y no tengo por qué estar decidiendo lo que no me corresponde”.

“Me dio el número de su celular. La llamo de repente cuando me siento un poco sola, pero nada. No contesta”, concluyó.