Ex Masterchef Ignacio Román reclama con la mano ensangrentada por trato que recibió en hospital

El ex participante de “Masterchef” Ignacio Román se descargó en redes sociales por la atención que recibió en el hospital de Buin. Con la mano ensangrentada, el cocinero calificó el servicio público de salud como un “fiasco”.

A través de una transmisión en vivo en Facebook, Román comenzó a relatar que “me tuvieron desde las 8 de la mañana hasta, exactamente, las 04:05 de la tarde. Nunca me vino una ambulancia para ir al Barros Luco. Absolutamente nada. Una burla hacia la gente de aquí, en Buin, y en muchos lados el trato que le dan a la gente, no se lo merecen”.

Mientras iba caminando y mostrando su mano herida, el “Masterchef” detalló que recibió un mal trato por parte de una enfermera del recinto hospitalario. “Me pasaron una hoja que me la tiraron arriba de la cama, ‘y si quiere se va de alta’, y la forma que me sacaron este catéter, no corresponde”, contó. A la profesional le aconsejó: “Váyase para su casa y no amargue más al mundo”.

Frente al problema de la Salud en Chile, Román pidió que “dejemos de ser un país chaquetero y vacilón, y que no está ni ahí con hacer su trabajo profesionalmente”.

Posteriormente, a través de su Instagram, escribió que “como no resultó la salud pública, vamos por la privada”.

Revisa el video a continuación: