Nataly Chilet detalló su experiencia sobre estudiar moda en Europa: "Era un sueño"

Les quiero contar una experiencia maravillosa ✨ En Londres tomé un curso en Central Saint Martins 🤓 La mejor universidad de moda del mundo 🌍 En esta universidad estudió el diseñador Alexander McQueen y Stella McCartney. Les iré contando más 😜 . . . I want to tell you a wonderful experience ✨ In London I took a course in Central Saint Martins The best fashion university in the world 🌍 In this university studied the designer Alexander McQueen and Stella McCartney. I'll tell you more 😜