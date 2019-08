"Resistiré": Mario Sepúlveda responde a críticas recibidas: "Me gusta la plata, obvio"

El reality de Mega y MTV “Resistiré” llegó a su fin y finalmente el exminero Mario Sepúlveda se coronó como ganador del espacio, llevándose más de 109 millones de pesos.

No obstante el participante recibió diversas críticas por parte de sus compañeros del espacio, entre ellos Sebastián Ramírez y Aída Nizar.

Frente a esto el ganador decidió no entrar en polémicas y respondió a Aída que “yo te quiero y no voy a perder el tiempo. Tengo 50 años y tengo que aprovechar bien los otros 50 que me quedan”. Además Mario manifestó que le daría parte del premio a su compañera: “Aída te quiero mucho, tu parte (del dinero) está. Te vamos a llamar a través de un abogado. Si no contestas en un mes, esa plata se va ir a alguna fundación”, afirmó a Intrusos de La Red.

Respecto a las críticas realizadas por Sebastián Ramírez el ganador del reality expresó que su actitud se debe a que “Tatán” quería recibir parte del premio del exminero: “No le voy a repartir del premio tampoco (…) que diga lo quiera. Como dijiste tú un día: ‘Esto es televisión’. Te limpiaste la boca con el orgullo de muchos de nosotros. Me tiraste cualquier mier**, y sí, me gusta la plata, obvio”, declaró.