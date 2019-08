Jeimy Espinoza anunció su renuncia a "Rojo": “No estoy dispuesta a transar mi imagen”

Este miércoles la cantante Jeimy Espinoza utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que renunció a “Gran Rojo”.

En los videos que compartió partió comentando que tenía “buenas noticias” y luego detalló el asunto.

“Quisiera frente a este medio hacer pública mi renuncia al programa Rojo de TVN, antes de que empiece el programa al aire para que la gente no se lleve la sorpresa”, inició.

La artista en otros videos relató que esta era “la mejor determinación” que pudo tomar. “Mi renuncia se debe a que no estoy dispuesta a transar mi imagen en cosas que siento que no me convienen y que no que suman como artista, como cantante, es por eso que decidí abandonar el programa”.

Aquí puedes ver los videos: