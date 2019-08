La nueva cirugía estética que se realizó Francisca Undurraga

La ex integrante del reality “Resistiré” de Mega Francisca Undurraga constantemente publica fotografías sobre los nuevos cambios que realiza en su cuerpo y cómo se cuida la piel, entregando diversos consejos a sus fanáticos en redes sociales.

Tal como sucedió durante esto días, cuando Francisca comentó que se realizó una cirugía estética que contempla el aumento en el volumen de sus glúteos, procedimiento llamado M.E.L.A, el que consiste en extraer grasa de una zona del cuerpo para ubicarla en el lugar deseado.

La exchica reality explicó que fue una cirugía ambulatoria: “Fue un procedimiento 100% ambulatorio ya que el paciente sale de inmediato para su casa y al día siguiente puede retomar sus actividades cotidianas. De igual manera, independiente de ser una cirugía ambulatoria y bajo anestesia local se realizan exámenes preoperatorios y los cuidados posteriores son igual que una lipo convencional”, afirmó.

“Por más que hago ejercicios y me mato en el gym no conseguía tener los glúteos como a mi me gustaban y por eso lo hice (…) la verdad es algo muy sutil pero ayuda bastante”, concluyó.