Raquel Argandoña a través de un consejo se refirió a la compleja relación con su hijo: "Una mamá siempre es una mamá"

En una nueva edición del programa “Sin Límite” de Radio Agricultura, Patricia Maldonado y Raquel Argandoña comenzaron detallando el buen recibimiento que tiene este espacio.

Patricia Maldonado agregó que cuando tienen problemas “también lo transparentamos, contamos nuestras cosas, no todo por supuesto, lo que se pueda contar…” siendo interrumpida por la ahora también YouTuber Raquel Argandoña, quien soltó: “Yo voy de problema en problema, pero trato de hablar lo que se pueda“.

Luego Maldonado le preguntó por cuál era la frase que constantemente repetía Argandoña a los auditores: “Señor, señora, cuando usted vaya camino a su casa, CONVERSE con su familia, converse con sus hijos“, causando una carcajada de Maldonado.

“Yo igual, igual doy ese consejo… Algún día yo también lo voy a hacer. Pero no porque yo no pueda no voy a dar un lindo consejo“, replicó Argandoña refiriéndose a los duros dichos que lanzó su hijo “Nano” Calderón en su contra.

Tras esto agregó que ella aconseja cosas que no puede hacer, “y que me gustaría hacer”, dejando en claro que estaría dispuesta a retomar la conversación con su hijo. “Todo decanta con el tiempo y queda en el pasado… y una mamá, siempre es mamá“, sentenció.

Aquí puedes escuchar el fragmento: