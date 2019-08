Viviana Nunes contó cómo "presintió" la muerte de su hermana y sus padres

Durante este martes el conductor del programa “Tu vida, tu historia”, Jean Philippe Cretton le preguntó a la invitada Viviana Nunes de la vez en que falleció su hermana y ella había señalado que percibió que algo iba a ocurrir, una “sensación de despedida” para saber si había vuelto a sentir algo similar.

Ante esto Nunes dijo que “no me había hecho la pregunta, no me había percatado de eso”, pero efectivamente lo volvió a vivir.

“Fíjate que cuando fallece mi papá, que fue en el año 2005, él estaba bastante mal, tuvo un accidente cardiovascular en la cabeza, en la parte de Neurología estaba del hospital. Una amiga me invita a su cumpleaños en Viña y yo no quería ir porque no quería, no sabía lo que iba a pasar pero yo sentía que tenía que estar en Santiago. Me insisten, me insisten, ‘pero ven, lo vas a pasar bien, te quedas a alojar acá, te vas mañana temprano, vas a ver a tu papá’, en fin. Y me fui”, comenzó relatando.

“Iba camino a salir a la ruta 68 a tomar camino a Viña y de repente siento un instinto muy fuerte, eran como las 8 de la noche, que me hizo devolverme. me devolví. Y mi papá estaba en el hospital Salvador. Y ento a ese hospital, es enorme y bastante tétrico porque es como oscuro… Yo buscando la parte de Neurología, la encuentro. Lo veo en una habitación, lo distingo y me acerco a estar con él. Me paro a su lado, lo toco y mi papá estaba muerto, estaba completamente frío el cuerpo. Como tibio. Como que había sido una hora, una hora y algo”, contó afectada.

“Es un hospital. No es una clínica con una enfermera de punto fijo, entonces yo salí corriendo a llamar a alguien, me encuentro con un enfermero y le digo ‘por favor ayúdeme, que me encuentro con mi papá muy frío y no reaccionaba’. Y me dice ‘Falleció, hace muy poco rato… falleció’. Yo como… fue como mágico. ¿Qué me hizo devolverme?, ¿qué me hizo sentir el instinto tan poderoso y fuerte de ir a verlo en ese minuto cuando podía ser le día siguiente y yo fui la primera en verlo muerto”, dijo la exanimadora de televisión.

Pero no fue solo ese caso, pues cuando murió su mamá le pasó algo similar. Contó que siempre hablaba con ella camino a su trabajo. En 2007 trabajaba en Mega y justo ese día tuvo otras llamadas entrantes por lo que no alcanzó a hablar con ella.

“Y en comerciales sentí la necesidad imperiosa de llamar y saber cómo estaba” y “nunca en un programa me preocupaba de llamar a alguien (por lo que) fue muy especial”, dijo.

“Me contesta mi hermano menor llorando, que en ese momento ella había sufrido un infarto y estaba yendo Help a socorrerla a la casa. Terminé el programa y me voy a mi casa y me encuentro con este panorama con los médicos, es muy fuerte la sensación de ver”, señaló.

“Yo entro a su dormitorio y el médico me toma de los hombos y me dice ‘lamentablemente no se pudo hacer nada’. Entré a la habitación sabiendo ya… Es fuerte”, lamentó.

Ante estos episodios de su vida reconoció que “soy sensible. Tengo esa habilidad para percibir que algo está pasando”, pero que no se había dado cuenta de la relación de estos hechos antes de la pregunta de Jean Philippe.