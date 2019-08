Álvaro Ballero muestra emotivo video de sus 4 hijos recibiéndolo en el día de su cumpleaños

Álvaro Ballero se hizo conocido por ser el ganador del primer reality chileno “Protagonistas de la Fama”, espacio donde logró gran popularidad.

Tras esto, el exchico reality comparte todas sus vivencias en redes sociales, particularmente en Instagram donde tiene más de 166 mil seguidores.

Cabe mencionar que Ballero tiene cuatro hijos y se casó con Ludmila Ksenofontova, y constantemente está publicando imágenes de su vida familiar, recibiendo cientos de halagos de sus seguidores.

En esta oportunidad, Ballero publicó un tierno registro donde se puede observar a sus cuatro hijos recibiéndolo, en el día de su cumpleaños número 37.

Revisa los videos acá:

Sus seguidores no tardaron en enviarle positivos comentarios mediante su cuenta de Instagram: “Feliz cumple🌷, de vdd te miro y sin endiosarte ni nada, pienso que eri un tipo ejemplar. Felicidades por la hermosa familia que tienen, se nota el empeño que le ponen todos los días, son un gran equipo”, “Wow, que mejor no?. Ya te saludé, pero no puedo dejar pasar el decir que es lindo ver cómo has crecido, la hermosa familia que tienes y como bien dices a veces, que eso es lo real, lo mas hermoso y valedero en tu vida, tu señora y tus bellos hijos”, fueron algunos de los comentarios.