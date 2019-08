Esposa de Mauricio Flores detalló su compleja lucha contra el cáncer de mama

Durante la jornada de hoy el matinal de Chilevisión “Viva la Pipol” contó con la presencia del comediante Mauricio Flores, quien no fue a narrar sobre su carrera ni el humor, sino sobre su esposa que padece de cáncer y la dura lucha que llevan.

Fue en mayo donde se dio a conocer la situación de Ximena, quien padece de cáncer de mama desde julio del 2018.

“Empecé con dolores, como punzadas. Fui al doctor y nada, pero seguía con los dolores más fuertes. Pasamos con Mauricio la gira del verano, y ya en marzo era mucho el dolor. Después de cambiar de doctor, me dieron el diagnóstico de que tenía cáncer”, partió detallando.

La mujer agregó que el día que se enteró de la noticia, sufrió mucho, y no tan solo por la noticia en sí, sino también por la reacción que adoptó Mauricio Flores.

“Yo quedé en shock, absolutamente helado. Fue como una especie de distanciamiento con Ximena, porque ella me decía que no lo estaba apoyando. Quedé helado, no reaccioné. Y la miraba, se dio media vuelta y se fue. Después me lo reprochó, porque no supe qué decir. Siempre tuve la esperanza, no lo quería creer”, recuerda el humorista de ese día.

Tras esto Ximena reflexionó sobre el apoyo que le brindó su esposo, señalando que “esto une a los matrimonios o los separa (…) Varias parejas terminan separadas, los maridos dejan a las señoras, porque todo cambia. Hay que tener paciencia, el amor. Nuestra primera reacción fue primero pasar todo y no contarle nada a los niños, por eso al final les dije. Los necesitaba, no iba a ser capaz sola“.

Finalmente en el programa hablaron con los hijos de la pareja, que también se encontraban en el set. Diego, el menor, fue quien más afectado se mostró al hablar el tema, rompiéndose en varias oportunidades.

No obstante, una de las hijas del comediante también explicó que ha sufrido, pero a escondidas: “Yo lloré encerrada, para que no me viera. Traté de mostrarle el otro lado, para que no sufriera tanto. Traté de sostenerla. Había que ver el lado positivo de todo“, sentenció.