Karen Doggenweiler promociona producto y usuarios se lanzan contra ella: "Son puras falsedades"

La reconocida periodista Karen Doggenweiler, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en Televisión Nacional, publicó un registro junto a su hija Manuela promocionando unas “vitaminas masticables”, lo que le provocó algunas críticas por parte de sus seguidores.

Fue mediante su cuenta de Instagram, donde Karen tiene más de 385 mil seguidores, que la conductora de televisión promocionó un producto llamado “Gumi Bears”, las que serían una “gomitas” masticables de vitamina, y que servirían para el cuidado del cabello.

En este sentido, la publicación de Karen causó ciertos cuestionamientos que aludían a que el producto era nocivo: “Estas gomas son falsas salió un reportaje y que las famosas la recomiendan y no tienen idea lo peligrosas que son hablo una especialista que no se pueden consumir son puras falsedades que hacen bien para el cabello y uñas falso”, “lamentablemente no recuerdo en que canal, pero hablaron muy mal de ese producto. Porfi averigua, no pierdas tu credibilidad”, “estan prohibidas nadie le dijo”, “Esas gomitas son muy nocivas para el organismo..Mi hija las compro y luego se entero qué no estan autorizadas por el ISP .Karencita averigue bien antes de promocionarlas No todo es dinero en está vida”, fueron algunos de los comentarios.

Revisa acá la publicación: