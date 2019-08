Rafael Araneda se refiere a su gran salto en la TV en Estados Unidos: "Me va a costar, porque yo llamo a mi mujer cuatro veces al día"

Será el agosto cuando el conductor de televisión tome sus maletas y se dirija hasta Miami para conducir “Enamorándonos”, programa de Univisión que animará junto a Ana Patricia Gámez.

Cabe mencionar que el espacio se centra en realizar citas de personas desconocidas que buscan el amor y establecer una relación sentimental.

En este contexto, el exanimador del Festival de Viña del Mar comentó cómo fue su experiencia postulando a este nuevo trabajo: “Nunca había ido a un casting”, expresó en primera instancia a Página 7.

Luego expresó: “Yo no pensé que podía quedar, porque entre los convocados había gente a la que conocían mucho más que a mí. Pero fui con mi maletita, hice una prueba de cámara y parece que lo hice bien”.

Posteriormente el conductor de televisión afirmó que gracias a su hijo decidió postular y embarcarse en esta nueva aventura: “Me dijo que era como ir a probarse a un equipo de fútbol y que no pasaba nada. Y tenía razón. Ha sido todo muy bonito”.

Finalmente narró lo difícil que será separarse de su familia por un tiempo: “Esto es un proyecto familiar para mí. Una especie de paraguas, porque con mi visa después mis hijas pueden estudiar allá, Marcela ir a hacer cosas. Pero ya estoy echando de menos. Me va a costar, porque yo llamo a mi mujer cuatro veces al día, a los niños. Los despierto. Esas cosas me llenan la vida y las voy a extrañar. Pero es una oportunidad extraordinaria y ellos mismo me empujaron a hacerlo”, concluyó.