"Y así me pilla este cumpleaños": Mariana Loyola celebra sus 44 años desde Europa

View this post on Instagram

Y así me pilla este cumpleaños: contenta, viajando, conociendo, admirando, maravillándome con tanta belleza, full calor y acompañada de mis personas favoritas. Mis hijas y mi Ro. 💖💖💖 Qué más puedo pedir? Gracias infinitas a esta vida y un beso en especial al infinito para mi Vero, que siempre me hace falta ♥️ (Y besos tb a la distancia para mi @tigre_cosmico_ y @nonoman que pucha que me gustaría tenerles acá) La foto es de @roberto.brasero