"¿Andas con Kel?": Fotos de Pangal Andrade en China encienden Instagram

Hace unos días Pangal Andrade dio a conocer que andaba de viaje por China enviando sentidos mensajes por el poco cuidado de la naturaleza en aquella zona del planeta.

Si bien varios usuarios apoyaron su diagnóstico, otros especularon acerca de una notable coincidencia: su ex, Raquel Calderón, también viajó a Asia.

“Qué coincidencia la Kel anda cerquita tuyo,anda en Korea”, “lo mismo pensé mmm sera coincidencia realmente jajajaja 😂😂😂”, “¿Coincidencia?”, “¿Andas con Kel?”, “capaz que se topen”, le dijeron sus seguidores.

Lo cierto es que por ahora Pangal no ha dicho cuál es su siguiente destino tras dejar China y, por cierto Kel no ha manifestado ninguna “coincidencia” respecto a encontrarse con su ex. Mientras ella fue a Corea del Sur a estudiar ese idioma, el deportista fue a representar a Chile en el Mundial de rafting.