Tamara Acosta reveló sus secretos para mantener una piel hermosa a los 47 años

Tamara Acosta, actriz que actualmente interpreta a Yanara Cabezas en “Amor a la Catalán” (teleserie de Canal 13), reveló su secretos para lucir una piel hermosa a los 47 años.

La popular actriz aseguró, en una imagen publicada en Instagram,que no toma, no fuma, no trasnocha e intenta tomar al menos 2 litros de agua a diario.

Además, Acosta indicó que lava su cara antes de dormir, aplica tratamientos y asiste con frecuencia a citas con su dermatóloga.

En la publicación también señaló que utiliza cosméticos koreanos, los cuales asegura se pueden encontrar en Barrio Patronato (Santiago) a módicos precios.

Revisa los tips que entregó la actriz a continuación: