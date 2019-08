Entregan detalles de la muerte de estudiante que se lanzó desde un avión en Madagascar

A medida que pasan los días aumentan las teorías sobre la muerte de Alana Cutland, la joven de 19 años estudiante de Cambridge que murió tras caer desde una avioneta Cessna en la zona Madagascar.

Tras una semana del fatal accidente las autoridades aún no encuentran su cuerpo, sin embargo, a medida que avanza la investigación, nuevos antecedentes salen a la luz.

Algunos investigadores presumen que la joven estuvo colgando desde la puerta de la aeronave durante dos minutos a más de 3.700 pies de altura.Otros indican que Alana se desabrochó el cinturón de seguridad,para caminar directamente a la puerta de emergencia y abrirla.

Los investigadores detallaron al diario inglés Daily Mail que el piloto de la aeronave intentó salvar a la joven sosteniéndola con una mano mientras intentaba cerrar la puerta con la otra. En el acto fue asistido por una pasajera, sin embargo no lograron cambiar el fatal desenlace de la situación.

“Fue muy valiente. Hizo todo lo posible por ayudarla y el piloto hizo lo mismo. En esta situación, el avión podría haberse estrellado (…) No había nada que alguien pudiera hacer. Estoy muy seguro que ella no habría sobrevivido a una caída desde esa altura. No sé por qué saltó” manifestó el investigador.

La joven cayó en una zona pantanosa, situación que hace difícil la búsqueda de su cuerpo a pesar de las minuciosas diligencias realizadas por la policía y voluntarios.