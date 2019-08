Julio Cesar Rodríguez recordó y lamentó la pérdida de una de sus mascotas: hasta Laura Prieto se pronunció

View this post on Instagram

Tuvimos un perrito llamado Forest! Lo recogimos en Los Andes.Fue al primer perrito que amé con el alma y fue hace poco nunca antes tuve mascotas! De vez en cuando con la Blanquita lo venimos a ver dónde lo enterramos!! Seguimos queriéndolo a pesar del tiempo!!! Que todos tengan un lindo domingo para recordar, pensar y pasarlo bien! 🐶 😜❤️👏☘️