Leo Méndez Jr. habría sufrido golpiza en Suecia: Así quedó su rostro

Lo último que supimos de Leo Méndez Jr. fue el quiebre de relación que existiría con su padre, Dj Méndez, explicando que aquella fraternidad que mostraron ante las cámaras fue falsa.

No obstante, el joven radicado en Suecia denunció a través de Instagram haber sido víctima de una golpiza en este país, revelando la identidad del atacante.

“Este personaje anoche me golpeó, me dejó con varios moretones en el rostro. Por favor se los pido, ayúdenme, a denunciar su cuenta. Para que no la mal use, hasta amenazó a nuestra familia”, escribió en una historia de Instagram, invitando a que denuncien su cuenta.

Tras esto Leo enseñó como quedó su rostro con una selfie, en donde es posible ver algunos moretones y marcas en su rostro. También aprovechó la misma publicación para agradecer el apoyo que le brindaron en este momento.

No obstante, tras la viralización de estos registros la cuenta de Instagram @realityculiao enseñó un video en donde el presunto atacante compartía imágenes de cómo quedó él tras el ataque le habría dado Leo Méndez.

Aquí puedes revisar el video.