"Ahora tengo que ser guía turística tuya": Angie Alvarado responde a usuario que la criticó por sus fotos

Hace más de tres años que la hija de Anita Alvarado, Angie, se encuentra en una relación amorosa con Rodolfo Kamke, quien vivía en en Shangai, China.

No obstante, este año Angie tomó la determinación de irse de Chile y vivir junto a su pareja en Australia.

Particularmente Alvarado se fue a vivir a Sydney, lugar desde donde constantemente publica fotografías y recibe múltiples halagos de sus seguidores, que ascienden a 554 mil en Instagram.

No obstante, en esta ocasión la eschica reality publicó una fotografía de ella, acompañada del siguiente mensaje: “Buenos días ☀️desde #manlybeach #australia #sydney 🇦🇺”.

Este registro recibió una particular crítica de un usuario quien le expresó: “ANGIE SIEMPRE ENCERRADA? , MUÉSTRANOS TU ENTORNO, TAN FOME TUS FOTOS!!“. Ante este mensaje Angie no se quedó callada y decidió responder: “ajajajajaja si no te gustan, no me sigas ni comentes! 😂 Mira ahora tengo que ser guía turística tuya!“.

Revisa acá la publicación: