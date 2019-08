Así fue el íntimo cumpleaños sorpresa de Diana Bolocco: no estuvieron sus colegas de "Mucho Gusto"

Los 30 de julio son un día especial para Diana Bolocco, pues celebra su cumpleaños. De acuerdo a LUN, cada año festeja este especial día en su casa, con comida, luces y dj. Pero este año la tradición cambió.

Esto ocurrió luego de que su amigo y diseñador Sergio Arias le haría apagar las velas en una íntima fiesta sorpresa, donde se encontró Martín Cárcamo con su polola, Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

La idea del diseñador ocurrió luego de que Diana se negara a celebrar sus 42 años: “Veníamos llegando (junto a su familia) de viaje recién el fin de semana pasado y tenía poco tiempo para organizarlo y quería hacerlo bien, así que en esta oportunidad decidí que no me iba a celebrar”, narró Bolocco al citado medio.

Arias no compartió esta idea y organizó esta fiesta sorpresa que ocurrió en un segundo piso de un restaurante peruano, donde no solo estaba Arias sino también sus mencionados amigos y colegas.

“Él organizó todo, porque es muy amigo del Rafa y Martín, que son muy amigos míos también. Sergio reservó, llamó a todo el mundo. Me tenía preparada una mesa especial. Se pasó de amoroso”, detalló Diana.

Un detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia de sus amigos y nuevos colegas de su actual casa televisiva, a lo que Diana se refirió:

“El día que me celebre yo, obviamente estarán invitados mis amigos queridos y compañeros del “Mucho Gusto” y todo el resto con los que no he celebrado. Piensa que en la cena tampoco estaban mis amigas del colegio, nuestros amigos con Cris”, explicó.

No obstante, también señaló que no habrá otra celebración. “Siento que ya pasó la vieja. Encuentro que celebrarse tan pasado el cumpleaños como que para mí ya no. Para mis 43, obvio que sí”, prometió.