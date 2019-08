Llegada de Roberto Cox a la conducción de noticiario de CHV molestó a los usuarios de redes sociales

Durante esta jornada se confirmó el arribo del periodista Roberto Cox a la conducción del noticiario central de Chilevisión, quien conducirá el espacio junto a la periodista Macarena Pizarro.

Desde las 20:30 horas el periodista conducirá “Chilevisión Noticias“, espacio que era liderado anteriormente por Iván Núñez quien decidió integrarse al equipo de Televisión Nacional.

Esta decisión produjo el rotundo rechazo de los usuarios de redes sociales, particularmente los de Twitter, quienes manifestaron su enojo por medio de esta plataforma.

Revisa las reacciones de los usuarios:

Hola soy Roberto Cox y les doy la bienvenida a mi noticiero Roberto Cox noticias. — Paaaabre tuitera (@NathaValenzuela) August 6, 2019

Entre ver al weas de Roberto Cox en @chilevision , @CHVNoticias , preferí ver a la Dra Polo esperando noticias en otros canales 🤮 — Bruce_Wayne (@Dany__Ortuzar) August 6, 2019

ROBERTO COX NO LE HACE BIEN A CHV. VA A MATAR EL NOTICIERO. — Enrique Blanco (@Enrique53904974) August 6, 2019

Q se entienda bien, por supuesto q existe derecho a diversidad de opinión y claro q @chilevision puede disponer de sus periodistas.

Pero lo que es inaceptable es poner en pantalla a un tipo como Roberto Cox apologista de un régimen cívico-militar que realizó terrorismo de estado pic.twitter.com/cz7waYM5ab — Rubén Muñoz (@ruben_munoz) August 6, 2019

Quien cambió la TV cuando vio al nefasto de Roberto cox en #CHVNoticias ? 🙋‍♂️ — pedro meneses (@pedromene) August 6, 2019

Ante las críticas de los televidentes, Roberto Cox expresó que “yo sé que la misma gente que me dice zorrón en Twitter es la que me critica por la foto (en Irak). Y la verdad es que Twitter se presta para eso, y por eso me tiene sin cuidado lo que se diga de una foto que fue sacada en un contexto periodístico. Nada que decir sobre eso“, fueron sus palabras, según consignó La Tercera.