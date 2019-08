Loreto Aravena responde a seguidora que le preguntó por qué le tapa la cara a su hija en las fotos de Instagram

La actriz de Canal 13 Loreto Aravena encantó con las últimas fotos junto a su hija en Instagram, donde aparecen en la nieve.

” Mi carita de manzanita llamada Ema me dice: “me gusta tu sonrisa mamá, sonríeme siempre ya?!” Lo que mas quiero es nunca dejar de sonreír para ti!! 😍 Y para todos 🙈”, escribió una de las protagonistas de “Amor a la Catalán”.

Pero efectivamente la actriz decidió ponerle un emoji de manzana a su hija lo que fue alabado por sus seguidores. “Hermosa sonrisa y que bueno que respetes a tu hija y no la hagas pública🙌👶💞”, le dijo una de sus admiradoras.

Sin embargo una fue más allá y le preguntó: “¿Por qué siempre le tapas la cara a tu hija??

La actriz no dudó en contestar: “Porque la que trabaja en tv soy yo! Cuando ella crezca que decida si quiere ser conocida o no, yo prefiero no exponerla”.

“Qué bien que pienses así, siento que eres una mujer muy consciente, y no pienses que yo te juzgue ni nada de eso, sólo quise asegurarme de que era por no exponerla y es demasiado comprensible 🙌 además hay muchos padres que deciden antes de tiempo por uno y no debería ser así. Bien Loreto 😌”, dijo la mujer de vuelta.

“Haaay no te juro me hiciste llorar de ternura con esa respuesta de tu hija ! Mi hija también se llama Emma y es el sol de mi vida”, “Que lindas, bellos polerones madre e hija 🤗❤️ saludos!!!”, fueron otros comentarios.