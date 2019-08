Opiniones divididas dejó el tenso momento vivido en "Contra viento y marea"

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo del programa de Canal 13 “Contra viento y marea”, conducido por Francisco Saavedra, en el que se pudo observar la historia de amor de Alan y Michelle.

La historia se centra en la vida de esfuerzo de la pareja, quienes son vendedores ambulantes y quienes sufrieron un grave accidente, el que dejó parapléjico al novio.

Durante el desarrollo del programa se mostró el complejo proceso de recuperación de Alan, el que no estuvo exento de complicaciones. Esto debido a que en un momento los médicos aconsejaron posponer la boda por motivos de salud del novio.

Esto provocó el profundo rechazo de Alan quien no quería posponer la boda debido a que las personas invitadas podían “molestarse” por el cambio de fecha.

Esta tensa situación provocó que Francisco Saavedra decidiera hablar “en privado” con el novio, para así convencerlo de que posponer la boda sería la mejor opción para que él pudiese recuperarse.

No obstante, los usuarios de redes sociales se molestaron por la actitud que tomó el novio al enterarse que debía posponer la boda unos días.

No sé como explicar lo que me pasa con el capítulo de Contra Viento y Marea de esta semana. Me angustia ver tantas malas noticias, una tras otra, muy complicado.

— José Naranjo (@JoseNVicedo) August 5, 2019