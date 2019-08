"Para el circo": Usuarios critican a Angie Jibaja por lanzar su carrera de cantante

La actriz peruana Angie Jibaja se hizo conocida en Chile luego de participar en la película “El Rey de los Huevones” y posteriormente por integrarse al reality “Doble Tentación”.

Posterior a su salida del reality de Mega, la actriz entró en problemas de adicción y depresión, que la tuvieron en un centro de rehabilitación perdiendo la tuición de sus hijos.

Luego de esto, la actriz decidió “comenzar de nuevo” y se dio una oportunidad en el mundo de la música. Jibaja decidió incurrir en el ámbito del “trap“, teniendo como referencia a Bad Bunny.

No obstante, la decisión de Angie no fue del gusto de todos sus seguidores y en una de sus últimas publicaciones de Instagram los usuarios no dudaron en manifestarle diversas críticas: “Una que ? De la música que ??? Oye Angie para circo siempre haz sido la mejor incluso de actriz en algunas pelis pero con respecto a la música deja a la gente con TALENTO por favor onda TOMASA DEL REAL PALOMA MAMI nombres conocidos en la industria entre muchos, tu música es basura es pésima no seas atrevida lokilla ✌🏻”, “Hola Angie, me gusta más verte actuar.🙂 Igual suerte💪”, “Angie pisa tierra en chile lo@intentaste y con toda la ayuda en produccion no pegaste ahora tu crees q si ? Estas mas grande tb“, fueron algunos de los comentarios.

